Auch ohne Owetschkin-Tor: Washington besiegt Toronto

Auch ohne Tor von Alexander Owetschkin haben die Washington Capitals am Samstag (Ortszeit) in der National Hockey League (NHL) daheim gegen die Toronto Maple Leafs 5:2 gewonnen. Owetschkin hatte diese Woche die Anzahl von 800 Treffern in der nordamerikanischen Eishockey-Liga erreicht, nur noch einer fehlt ihm auf dem in dieser Statistik auf Rang zwei liegenden Gordie Howe. Wayne Gretzky führt diese Liste mit 894 Toren an.

Die New York Rangers feierten mit einem 6:3 bei den Philadelphia Flyers ihren sechsten Sieg in Serie mit einer starken Mannschaftsleistung, trugen sich doch sechs verschiedene Spieler in die Schützenliste ein. Immerhin schon den fünften Erfolg en suite schaffte Tampa Bay Lightning, zu Beginn eines vier Partien umfassenden Auswärtstrips wurden die Montreal Canadiens mit 5:1 in die Schranken gewiesen. Und mit den Edmonton Oilers erlitt ein weiteres kanadisches Team eine Heimniederlage, und zwar im Ausmaß von 3:4 gegen die Anaheim Ducks.

Die Video-Highlights zur NHL

Arizona Coyotes – Buffalo Sabres 2:5

LA Kings – San Jose Sharks 3:2

Vegas Golden Knights – New York Islanders 2:5

Vancouver Canucks – Winnipeg Jets 1:5

New Jersey Devils – Florida Panthers 2:4

Colorado Avalanche – Nashville Predators 3:1

Carolina Hurricanes – Dallas Stars 5:4

Philadelphia Flyers – New York Rangers 3:6

(APA) / Bild: Imago