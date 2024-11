Auch Ruud steht im Halbfinale – Alcaraz raus

Der norwegische Tennisspieler Casper Ruud ist Alexander Zverev ins Halbfinale der ATP Finals in Turin/Italien gefolgt. Der 25-Jährige triumphierte gegen den Russen Andrej Rublew mit 6:4, 5:7, 6:2 und besiegelte damit gleichzeitig das Aus von French-Open-Sieger Carlos Alcaraz. Ruud holte einen Sieg mehr als der Spanier und sicherte sich den zweiten Platz in Gruppe B. Rublew verlor all seine Spiele.

Auch der gesundheitlich angeschlagene Alcaraz musste beim Jahresabschlussturnier die Segel streichen. „Ich denke, es war eine schwierige Woche, in der ich mit einigen körperlichen Problemen zu kämpfen hatte, aber gleichzeitig war es ein wirklich schönes Turnier“, sagte Alcaraz nach seiner Niederlage im vorherigen Spiel gegen Zverev, das der Hamburger mit 7:6 (7:5), 6:4 gewonnen hatte und ungeschlagen in die Runde der letzten vier eingezogen war.

Im Halbfinale am Samstag trifft Zverev auf Angstgegner Taylor Fritz, Ruud auf den Weltranglistenersten und Topfavoriten Jannik Sinner aus Italien.

