Auch wegen Lang: Rapid in dieser Saison noch punktlos gegen „Angstgegner“ Hartberg

Wenn der SK Rapid am Sonntag in der Meistergruppe beim TSV Hartberg zu Gast ist, bekommen es die Hütteldorfer auch mit einem Angstgegner in der laufenden Saison der ADMIRAL Bundesliga zu tun.

Beide bisherigen Duelle im Grunddurchgang hat Rapid gegen die Oststeirer verloren, beide Male gingen die Grün-Weißen mit einer 0:1-Niederlage vom Feld. Zwei Niederlagen in der aktuellen Saison hat der SK Rapid nur noch gegen ein weiteres Team kassiert: Serienmeister und Tabellenführer Red Bull Salzburg (0:2 und 0:1).

Joker Urdl schockt Rapid im ersten Saisonduell

Die erste 0:1-Pleite gegen Hartberg (Spielbericht + VIDEO-Highlights) und zugleich auch erste Saisonniederlage kassierte Rapid in der 3. Runde vor heimischem Publikum. Nach dem überzeugenden 4:0-Heimsieg gegen Altach eine Runde zuvor wollte die Elf von Trainer Zoran Barisic den Schwung gegen Hartberg mitnehmen – und erlebte stattdessen vor 15.600 Zusehern eine bittere Enttäuschung.

Der entscheidende Moment des Spiels ereignete sich in Minute 68: Nach einem Moormann-Ballverlust in der Vorwärtsbewegung wurde ein Providence-Schuss nach Entrup-Hereingabe zur idealen Vorlage für den eingewechselten Christoph Urdl, der den Ball nur mehr zu seinem ersten Tor im dritten Bundesligaspiel über die Linie drücken musste.

VIDEO: Urdl erzielt Siegestreffer gegen Rapid

Lang trifft gegen seinen zukünftigen Arbeitgeber

An der zweiten 0:1-Saisonniederlage der Grün-Weißen gegen Hartberg (Spielbericht + VIDEO-Highlights) hatte im vergangenen November ausgerechnet der spätere Rapid-Winterneuzugang Christoph Lang entscheidenden Anteil.

Die damalige Sturm-Leihgabe zog in der sechsten Minute von der rechten Seiten nach innen, wurde dabei nicht entscheidend von Martin Moormann attackiert und schloss mit seinem linken Fuß maßgenau ins lange Eck ab.

VIDEO: Lang trifft sehenswert gegen Rapid

Rapid rannte über die restliche Spielzeit vergeblich an und scheiterte bei insgesamt 23 Torschüssen mehrfach an der eigenen Chancenverwertung sowie am überragenden Hartberg-Goalie Raphael Sallinger. Für Rapid hatte das Spiel auch personelle Konsequenzen: Trainer Zoran Barisic wurde vier Tage nach der Niederlage entlassen.

Hartberg mit ausgeglichener Liga-Bilanz gegen Rapid

Generell kann sich die Gesamtbilanz des TSV Hartberg gegen Rapid seit dem Bundesliga-Aufstieg sehen lassen. In bislang 16 Liga-Duellen mit den Grün-Weißen konnten die Oststeirer die Grün-Weiß sechs Mal besiegen. Sechs Mal ging Rapid aus dem Duell siegreich hervor, vier weitere Partien zwischen beiden Klubs endeten mit einem Remis.

Besonders gute Erinnerungen wird man in Hartberg noch an das erste Aufeinandertreffen in der Liga haben: Am 20. Oktober 2018 empfing der Aufsteiger aus der Steiermark den österreichischen Rekordmeister zum allerersten Mal in einem Bundesligaspiel und schlug die Hütteldorfer deutlich mit 3:0.

Am Sonntag wollen die Hartberg auf ihre Heimstärke bauen: Seit acht Heimspielen bzw. seit Ende August 2023 ist die Schopp-Elf im eigenen Stadion ungeschlagen.

Bild: GEPA