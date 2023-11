„Auch wenn es langsam passiert“: Katzer von neuer Rapid-Spielidee überzeugt

In der 210. Folge von DAB | der Audiobeweis, spricht der Geschäftsführer Sport von Rapid Markus Katzer über die neue Spielidee der Grün-Weißen. Man möchte die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen und ihn Zukunft vermehrt auf die eigene Jugendarbeit setzen.

„Wir wollen eine richtig gute Idee im Ballbesitz haben, wollen Lösungen haben, zielorientiert nach vorne spielen, in den Umschaltphasen schnell nach vorne schauen, ob wir die erste Lösung nutzen können, nach vorne zu spielen. Viele dieser Dinge passen gut“, so Katzer. „Eines will ich auch sagen, weil das ein bisschen rausgekommen ist, dass wir eine Idee haben und der Trainer da rein muss und sich daran halten muss: Es gibt schon Spielraum für eine gewisse Kreativität, die der Trainer selber mitbringen muss, genauso, wie wir Spieler am Feld haben wollen, die Spiele entscheiden und auch ihnen den Spielraum geben, individuelle Klasse auf den Platz zu bringen“, stellt der 43-Jährige seine Aussagen der letzten Tage noch einmal klar.

Ein Ziel des Geschäftsführer Sport sei es auch, bei Rapid eine Spielidee zu etablieren, die schon in den Jugend-Mannschaften zu sehen ist. So soll auch der Übergang zwischen Jugend- und Erwachsenen-Fußball besser gelingen. „Auch wenn es langsam passiert“, so Katzer.