Auf Umwegen zum Real-Star! Die Geschichte des Andriy Lunin

Mit Andriy Lunin ist ein Torhüter bei Real Madrid zur Nummer eins aufgestiegen, der vor der Saison nur Insidern bekannt war. Der Aufstieg zur Stammkraft bei den Königlichen verlief für den Ukrainer dabei keinesfalls planmäßig.

Real Madrid hatte ein Problem. Wenige Tage vor Saisonstart verletzte sich Stammtorhüter Thibaut Courtois im Training schwer. Die niederschmetternde Diagnose beim wichtigen Rückhalt des spanischen Rekordmeisters: Kreuzbandriss und mehrere Monate Pause.

Drei Mal verliehen

Ein herber Schlag für die Ambitionen der Königlichen, die mit Andriy Lunin nur noch einen Torhüter im Kader hatten. Der Stellvertreter kam 2018 als Teenager für immerhin 8,5 Millionen Euro zu Real, wurde aber prompt gleich dreimal verliehen. Das damalige Torhütertalent wurde „wie ein Boxsack“ behandelt, schrieb die Marca einst über die Anfänge Lunins in Madrid.

Er war noch nicht einmal richtig in Spanien angekommen, da ging es nämlich schon weiter zu CD Leganes. Ein Jahr später die nächste Leihe an Real Valladolid, wo er allerdings auch nur auf der Bank saß. Schließlich ging es in die zweite Liga zu Real Oviedo, wo er endlich zur Stammkraft aufstieg. Zur Saison 2020/21 kehrte er zu Real zurück und reihte sich als Nummer zwei hinter Courtois ein.

Kepa wird Lunin vor die Nase gesetzt

Er wartete geduldig auf seine Chance, aber die Bosse trauten ihm den Stammplatz im Tor nach der Courtois-Verletzung nicht zu und suchten nach einem großen Namen, um den Welttorhüter zu ersetzen. Für den Ukrainer kein Problem: „Es war nicht nötig, mir zu sagen, dass sie einen Torwart verpflichten werden, denn ich habe das total verstanden. Das war für mich gar keine Überraschung. Ich habe mit Thibaut konkurriert und daher war es nicht verwunderlich, dass dann ein anderer Torwart kommt. Daran ist nichts seltsam“, so Lunin im Gespräch mit El Chiringuito.

Tatsächlich fanden die Madrilenen auch sehr schnell eine Antwort auf ihr Dilemma und schnappten dem FC Bayern Kepa Arrizabalaga vor der Nase weg. Der immer noch teuerste Torhüter der Welt hatte keine Zukunft beim FC Chelsea und sollte in München einspringen, bis Manuel Neuer wieder einsatzfähig ist. Doch nach der Courtois-Verletzung sagte er den Bayern in letzter Sekunde ab und schloss sich Real an.

Seit Jahresbeginn die Nummer eins

Einen wirklichen Zweikampf mit Lunin gab es nicht, die Leihgabe der Blues war sofort gesetzt. Lunin resignierte aber nicht, gab im Training weiter Vollgas und als Kepa mit Adduktorenproblemen für zwei Spiele ausfiel, konnte Lunin endlich Werbung in eigener Sache betreiben.

(skysport.de), Beitragsbild: Imago