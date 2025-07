Aufbruchstimmung dank Muslic? Karius lobt neuen Schalke-Trainer

Torhüter Loris Karius verspürt beim deutschen Zweitligisten Schalke 04 dank des neuen Trainers Miron Muslic eine Aufbruchstimmung.

„Er ist der Typ Menschenfänger und empathisch, null nachtragend. Er ist sehr nah an der Mannschaft, hat auf alles ein Auge. Das ist genau das, was Schalke nach zwei so schlechten Jahren braucht“, sagte Karius im Bild-Interview.

Der Österreicher Muslic (42), der im Sommer von Plymouth Argyle zu den Königsblauen kam, sei „sehr aktiv, lautstark und fordernd“, sagte Karius. „Wir Spieler merken bei ihm, dass wir im Training nicht nur 80 oder 90 Prozent geben können, weil wir sonst sofort einen Arschtritt verpasst bekommen.“

Karius: „Haben noch kein Saisonziel gesetzt“

Bei den Ambitionen für die kommende Saison stapelte Karius dagegen tief. „Wir haben uns intern noch kein Ziel gesetzt. Das Auftaktprogramm ist nicht einfach. Wenn wir in den ersten vier Partien unsere Punkte sammeln, wären wir auf einem sehr guten Weg und in ruhigem Fahrwasser. Das ist mein erstes Ziel. Alles darüber hinaus ist Bonus“, sagte der 32-Jährige.

Karius selbst hatte seinen Vertrag im Sommer bis 2027 verlängert und sich in der Vorbereitung nach seiner Verletzung den Nummer-eins-Status zurückerkämpft. „Ich bin im Herbst meiner Karriere, will so lange spielen, wie mein Körper mitmacht. Und natürlich irgendwann nochmal in der Bundesliga auflaufen“, sagte Karius: „Es spricht ja absolut nichts dagegen, dass das irgendwann mit Schalke sein könnte.“

(SID)

Bild: Imago