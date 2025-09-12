Aufsteiger Bielefeld spring auf Rang zwei – Pleite für Bochum

Aufsteiger Arminia Bielefeld hat seinen furiosen Saisonstart fortgesetzt und zumindest für eine Nacht Platz zwei der 2. Bundesliga erobert. Das Team von Trainer Mitch Kniat gewann eine intensive Partie gegen den 1. FC Magdeburg 2:0 (0:0), es war der dritte Sieg im fünften Spiel für den Pokalfinalisten. Die Gäste müssen nach drei Niederlagen in Folge dagegen nach unten schauen.

Mael Corboz (52.) und Joel Grodowski (62.) sorgten nach der Pause für die Entscheidung. Für Magdeburg waren es die Gegentore Nummer elf und zwölf der Saison, kein Team hat mehr Treffer kassiert.

Auf der heimischen Alm hatte die Arminia, die nach zwei Spieltagen sogar die Tabelle angeführt hatte, vor der Pause zunächst Glück. Der FCM begann mutig, gewann im Mittelfeld viele Zweikämpfe, nutzte seine wenigen Chancen aber nicht. Bielefelds Grodowski hätte das kurz vor der Pause beinahe bestraft (43.).

Nach der Pause sorgten Magdeburg-Fans zunächst mit dem Zünden von reichlich Feuerwerk für eine dreiminütige Unterbrechung. Als das Spiel wieder lief, traf Corboz nach wenigen Sekunden per Kopf. Flankengeber Grodowski ließ wenig später mit einer schönen Einzelaktion das 2:0 folgen. In der Schlussphase hätte Bielefeld das Ergebnis noch in die Höhe schrauben müssen.

Bochum verliert auch in Paderborn

Der VfL Bochum geht nach seinem Abstieg aus der Bundesliga auch eine Etage tiefer weiter durch schwere Zeiten. Beim SC Paderborn verlor das Team am 61. Geburtstag von Trainer Dieter Hecking völlig verdient mit 0:1 (0:0), es war die vierte Niederlage im fünften Saisonspiel. „Ich kann nur hoffen, dass mir die Mannschaft ein Geschenk macht“, hatte Hecking vor dem Anpfiff bei Sky gesagt – daraus wurde nichts.

Lucas Copado (90.) erzielte ganz spät den überfälligen Siegtreffer für Paderborn, Bochum steht als Tabellen-15. mit drei Punkten ganz nah an der Abstiegszone der 2. Bundesliga, im Verlaufe des Wochenendes könnte der VfL noch zurückfallen. Paderborn sprang mit nun acht Punkten vorerst auf Rang sechs.

(SID)

Bild: Imago