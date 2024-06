Aufsteiger GAK präsentiert Plan für Sommer-Vorbereitung

Aufsteiger GAK nimmt Kurs auf die Comeback-Saison der ADMIRAL Bundesliga und präsentiert nun seinen Sommerfahrplan für die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit.

In weniger als zwei Wochen starten demnach die Grazer wieder ins Training – am 24. Juni im Sportcampus Weinzödl. Bereits am Tag darauf reist das Team ins viertägige Kurztrainingslager in die Region bei Admont.

Trainingslager & Tests gegen Zweitligisten geplant

Am 29. Juni sowie am 5. Juli folgen die ersten Testspiele bei Burgenlandligist Pinkafeld und Zweitliga-Aufsteiger Voitsberg, ehe das nächste Trainingslager in Loipersdorf folgt (8.-12. Juli). Abgerundet wird die Sommer-Vorbereitung durch Testspiele gegen Kapfenberg (13. Juli in Krieglach), den FAC (19. Juli in Weinzödl) sowie am 20. Juli gegen einen noch nicht festgelegten Gegner.

Elsneg: „Dieser Aufstieg erzählt viele schöne Geschichten“

Der Start der ersten GAK-Bundesligasaison seit 2006/07 folgt danach am ersten Augustwochenende – sämtliche Spiele der ADMIRAL Bundesliga sind wie gehabt LIVE auf Sky Sport Austria zu sehen!

(Red./GAK).

Beitragsbild: GEPA.