Aufsteiger Salzburg fügt FAC erste Saisonpleite zu

Der FAC hat gegen Austria Salzburg nach vier Runden in der 2. Fußball-Liga seine weiße Weste verloren.

Die Wiener unterlagen am Samstag zu Hause gegen die Austria mit 1:2 (0:0). Evan Aisowieren (52.) hatte für den FAC mit seinem dritten Saisontor vorgelegt, ehe Daniel Bares (78.) und Tolga Günes (90.) per Elfmeter das Blatt zugunsten des Aufsteigers wendeten.

Salzburg mit zweitem Saisonsieg

Der FAC ist nach seiner ersten Niederlage Dritter. Klagenfurt schob sich mit nun sechs Punkten auf Rang sechs, Kapfenberg und Salzburg folgen nach dem jeweils zweiten Sieg nacheinander mit dem gleichen Punktestand dahinter. Bregenz hält dagegen weiter im Minusbereich. Die Vorarlberger haben bisher erst zwei Remis eingesammelt und sind mit minus einem Punkt Letzter.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.