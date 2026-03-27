Aufstellung: So startet das ÖFB-Team gegen Ghana

Das ÖFB-Team startet am heutigen Freitag mit einem Testspiel gegen Ghana ins WM-Jahr.

Mit Paul Wanner und Carney Chukwuemeka stehen zwei hoffnungsvolle ÖFB-Zugänge vor ihrem Länderspieldebüt – allerdings vorerst nicht in der österreichischen Startelf.

Mit dabei sind dafür u.a. Bremen-Kapitän Marco Friedl und Braga-Legionär Florian Grillitsch. Im Sturm startet Quali-Held Michael Gregoritsch.

Die ÖFB-Startelf gegen Ghana

Bild: GEPA