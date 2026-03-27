Aufstellung: So startet das ÖFB-Team gegen Ghana
Das ÖFB-Team startet am heutigen Freitag mit einem Testspiel gegen Ghana ins WM-Jahr.
Mit Paul Wanner und Carney Chukwuemeka stehen zwei hoffnungsvolle ÖFB-Zugänge vor ihrem Länderspieldebüt – allerdings vorerst nicht in der österreichischen Startelf.
Mit dabei sind dafür u.a. Bremen-Kapitän Marco Friedl und Braga-Legionär Florian Grillitsch. Im Sturm startet Quali-Held Michael Gregoritsch.
Die ÖFB-Startelf gegen Ghana
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Bild: GEPA