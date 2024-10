Der FC Salzburg ist in der Champions League nach zwei deutlichen Auftaktniederlagen unter Zugzwang. Mit folgender Elf tritt Trainer Pep Lijnders am dritten Spieltag gegen Dinamo Zagreb und Coach Nenad Bjelica an.

Bjelica vor Duell gegen Salzburg: „Wir glauben an die Chance“

Bild: GEPA