Aufstellungen: So starten Blau-Weiß Linz & Altach in die 29. Runde

Zum Auftakt der 29. Runde in der ADMIRAL Bundesliga kommt es zum Duell zwischen Blau-Weiß Linz und dem SCR Altach.

Nach Monaten der Agonie hat die Hoffnung bei den Oberösterreichern wieder die Oberhand gewonnen. Dank vier Punkten aus dem Doppel gegen den WAC reichten die Oberösterreicher die Rote Laterne nach Kärnten weiter und wollen im Heimspiel gegen Altach den nächsten Schritt machen. „Wir sind verpflichtet, wieder drei Punkte zu holen. Und natürlich wollen wir einen draufsetzen“, stellte Trainer Michael Köllner vor dem dritten Spiel innerhalb von sieben Tagen klar. Altach musste sich zuletzt gegen die WSG Tirol mit zwei Unentschieden (2:2, 0:0) begnügen.