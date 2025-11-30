Aufstellungen: So starten die Teams in die Sonntagspartien
Salzburg verteidigt beim SCR Altach die Tabellenführung, Meister Sturm will in Hartberg die Ergebniskrise beenden. Die Aufstellungen.
Beide Spiele starten um 14:30 Uhr. Am späteren Nachmittag empfängt der formstarke LASK den SK Rapid (17 Uhr).
Die ADMIRAL Bundesliga HEUTE ab 14 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X ab 15€/Monat!
Die Aufstellungen im Überblick:
TSV Hartberg – Sturm Graz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2
SCR Altach – Red Bull Salzburg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3
LASK – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1
Die Aufstellungen gibt’s ab 16 Uhr!
Bild: GEPA