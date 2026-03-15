Aufstellungen: So starten Salzburg und Rapid in die Meistergruppe

Der SK Rapid will den FC Red Bull Salzburg eine Woche nach dem 1:0 in Wien auch auswärts in Schach halten – hier gibt es die Aufstellungen im Überblick.

Die ADMIRAL Bundesliga heute ab 14:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame mit Sky X!

FC Red Bull Salzburg – SK Rapid (Sky Sport Austria 1)

Um 17:00 Uhr empfängt die Wiener Austria im Topspiel der 23. Bundesliga-Runde den SK Sturm Graz.

FK Austria Wien – SK Sturm Graz (Sky Sport Austria 1)

Aufstellungen folgen ab ca. 16:00 Uhr HIER.

Bild: GEPA