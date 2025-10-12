Aufstellungen: So startet das ÖFB-Team in Rumänien

Das ÖFB-Team kämpft um wichtigen Schritt Richtung WM 2026: Das sind die Aufstellungen im Quali-Duell gegen Rumänien.

Das österreichische Nationalteam will heute in Rumänien die Tür Richtung Endrunde 2026 weit aufstoßen. Im Falle eines Sieges in Bukarests Arena Nationala könnte die ÖFB-Auswahl das WM-Ticket wohl nur noch theoretisch verspielen. Mit dieser Mannschaft startet Österreich in Bukarest.

Im Vergleich zum Duell mit San Marino stellt Teamchef Ralf Rangnick auf vier Positionen um. Im Tor ersetzt Salzburg-Keeper Alexander Schlager Patrick Pentz, der noch gegen San Marino von Beginn an spielen durfte. Statt Tottenham-Legionär Kevin Danso startet Philipp Lienhart neben Kapitän David Alaba in der Innenverteidigung. Auf der linken Abwehrseite rückt Phillipp Mwene statt Alexander Prass in die Startelf. In der Offensive kehrt Leipzig-Legionär Christoph Baumgartner zurück – er ersetzt Rekordtorschütze Marko Arnautovic.

Aufstellungen: So starten das ÖFB-Team und Rumänien

Für diese Startelf hat sich Teamchef Ralf Rangnick entschieden

So startet Rumänien ins Spiel

