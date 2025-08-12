Aufstellungen: So tritt Salzburg im Rückspiel gegen Brügge an

Sechs Jahre vertrat Red Bull Salzburg Österreich durchgehend in der Gruppen- bzw. Ligaphase der UEFA Champions League. Am heutigen Dienstag könnte der FC Brügge diese Serie kappen.

Die Salzburger reisen mit einer 0:1-Hypothek aus dem Hinspiel nach Belgien, wo im Jan-Breydel-Stadion eine Aufholjagd gelingen muss.

„Es ist ein Endspiel, und wenn wir das Spiel erfolgreich bestreiten, sind wir eine Runde weiter“, so Thomas Letsch. So schickt der Salzburg-Coach seine Elf aufs Feld:

Die Startelf der Salzburger

Die Aufstellung von Brügge

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

(Red.) / Bild: GEPA