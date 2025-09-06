Aufstiegsaspirant Vienna stellt Trainer frei

Der First Vienna FC 1894 hat die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Mehmet Sütcü beendet!

Nach einem überschaubaren Saisonstart mit zwei Remis und zwei Niederlagen entschieden sich Verein und Präsidium für einen Wechsel. Spätestens zum Trainingsauftakt nach der Länderspielpause am Dienstag soll der neue Trainer präsentiert werden.

Sütcü, der seit März 2024 an der Seitenlinie der Profis stand und zuvor mehrere Funktionen im Verein innehatte, führte die Mannschaft im Vorjahr noch auf Rang fünf.

„Neue Impulse setzen“

„Memo hat in unterschiedlichen Funktionen, vom Nachwuchs über die Amateure bis hin zur Profimannschaft, stets mit Professionalität, Einsatzbereitschaft und Herzblut für die Vienna gearbeitet. Solche Entscheidungen zu treffen sind immer schwer, vor allem weil wir die letzten Jahre sehr eng zusammengearbeitet haben. Obwohl der Weg hier bei der Vienna für Memo endet, bin ich sicher, dass er seinen Weg gehen wird und wünsche ihm für seine zukünftigen Aufgaben nur das Allerbeste. Für uns als Verein gilt es nun neue Impulse zu setzen, um wieder zu alter Stärke zu finden“, s0 Sportdirektor Andreas Ivanschitz.

(Red.) / Bild: GEPA