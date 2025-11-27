Aufstiegschancen schwinden: Salzburg verliert in Bologna

Die Aufstiegschancen von Red Bull Salzburg in der Europa League haben einen neuen Dämpfer erhalten. Gegen den formstarken FC Bologna unterlag die Letsch-Elf trotz couragierter Leistung mit 1:4 und kassierte die vierte Niederlage im fünften Ligaphasen-Spiel.

Die Bologna-Führung von Odgaard (26.) konnte Vertessen schnell ausgleichen (33.). Nach der Pause erhöhten die Gastgeber mit einem schnellen Doppelschlag durch Dallinga (51.) und Bernardeschi (53.).

Salzburg ließ in der Folge zahlreichen Topchancen inklusive Lattentreffer von Ratkov liegen – das Tor machte aber Bologna. Orsolini sorgte in den Schlussminuten für den Treffer zum 4:1-Endstand (86.).

Die Tore im VIDEO:

1:0 – Odgaard

1:1 – Vertessen

2:1 – Dallinga

3:1 – Bernardeschi

4:1 – Orsolini

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.