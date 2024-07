Aufstiegsfavorit Ried: ADMIRAL 2. Liga geht in die neue Saison

Am Dienstag ist der Startschuss für die neue Saison der ADMIRAL 2. Liga gefallen. Zwar geht die Auftaktrunde erst in eineinhalb Wochen über die Bühne, doch beim Kickoff-Event in Wien-Hietzing zeigten sich die Trainer der 16 Vereine bereit für die Spielzeit.

Als großer Titelfavorit gilt die SV Ried. Die Innviertler machen aus ihren Ambitionen kein Geheimnis. „Das Saisonziel ist, dass wir aufsteigen wollen, dafür arbeiten wir jeden Tag“, sagte SVR-Coach Maximilian Senft.

Der 34-Jährige hatte die Oberösterreicher in der vergangenen Saison auf Rang zwei geführt. Nur der GAK war stärker. Dass die Konkurrenz die Rieder heuer als erste Kraft sehen, empfindet Senft „als Kompliment. Das spricht dafür, wie wir letzte Saison gearbeitet haben. Weil wenn wir da nicht diese Leistungen gebracht hätten, die wir gebracht haben, dann würde uns, glaube ich, hier keiner nennen.“

Als erste Herausforderer werden vor allem Admira Wacker, die Vienna und Bundesliga-Absteiger Austria Lustenau eingeschätzt. Bei der Admira führt nun mit Thomas Silberberger ein erfahrener Trainer das sportliche Szepter. „Wir wollen vorne mitspielen und wollen natürlich ins Titelrennen mit eingreifen. Es ist eine spannende Liga“, erklärte der langjährige WSG-Tirol-Trainer. Als Aufsteiger bereichern ASK Voitsberg und Rapid II die zweithöchste Spielklasse. Die Voitsberger, die mit Jakob Jantscher einen Transfercoup landeten, waren in den vergangenen zwei Jahren von der steirischen Landesliga aus durchmarschiert.

ADMIRAL 2. Liga für Ebenbauer wichtiges Talente-Sprungbrett

Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer betonte die Rolle der 2. Liga als Drehscheibenfunktion zwischen Profi- und Amateurfußball und für die Talente-Förderung. „Man merkt an der sportlichen Qualität, wie wichtig die Funktion der 2. Liga ist. Es gibt mehrere Spieler, die seit Einführung der 16er-Liga nun immerhin schon bei der Europameisterschaft waren – Prass, Seiwald, Querfeld zum Beispiel. Das zeigt aus meiner Sicht den Stellenwert: ÖFB, Landesverbände, Bundesliga-Clubs – wir alle müssen sehen, wie wichtig die 2. Liga für die Entwicklung der Spieler ist. Es ist ein Sprungbrett für ihren weiteren Weg.“

Die erste Zweitliga-Runde wird analog zur Bundesliga am ersten August-Wochenende ausgetragen. Diese Woche steht zunächst die erste ÖFB-Cup-Runde auf dem Programm.

