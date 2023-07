Auftakt-Aus für Julia Grabher auch in Palermo

Julia Grabher hat am Montagabend zum vierten Mal in Folge in der ersten Runde eines WTA-Turniers verloren. Österreichs Nummer eins im Frauen-Tennis musste sich in Palermo, als Nummer 8 gesetzt, der französischen Außenseiterin Clara Burel nach 1:38 Stunden mit 4:6,5:7 beugen.

Nach ihrem Zweitrunden-Aus in Roland Garros gegen Coco Gauff hatte die diesjährige Rabat-Finalistin der Reihe nach in Valencia, Bad Homburg und Wimbledon verloren.

Die Vorarlbergerin geriet gegen die 22-jährige Burel, die im Ranking als 94. klar hinter Grabher (58.) liegt, nach einem frühen Serviceverlust mit 0:3 in Rückstand. Im fünften, sechsten und siebenten Game brachte keine Aufschlägerin den Aufschlag durch und so gelang der Dornbirnerin das 4:4 nach Abwehr zweier Breakchancen von Burel. Bei 4:5 war es dann aber soweit, die Außenseiterin aus Frankreich nutzte den dritten Satzball zum 6:4.

Auch im zweiten Durchgang gab es je zwei Breaks auf beiden Seiten. Grabher erkämpfte sich erneut von einem 2:4 den Gleichstand und hielt bis zum 5:6 mit. Danach musste sie nach dem verwerteten zweiten Matchball von Burel ihrer Gegnerin aber zum Sieg gratulieren.

Für Grabher geht es nun in der kommenden Woche beim nächsten Sandplatz-Turnier in Hamburg weiter.

(APA)

Artikelbild: Imago