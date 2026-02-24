Auftakt-Aus für Potapova in Mexiko

Anastasia Potapova ist am Montag gleich in der ersten Runde des WTA-Turniers im mexikanischen Merida ausgeschieden.

Die seit diesem Jahr für Rot-Weiß-Rot spielende Russin unterlag der Kolumbianerin Emiliana Arango nach 1:56 Stunden 6:7(0),2:6. Potapova verlor damit auch das zweite Duell mit Arango. Die 24-jährige Neo-Österreicherin hatte zuletzt beim WTA-1000-Turnier in Dubai schon in der ersten Qualifikationsrunde verloren.

(APA) Foto: GEPA