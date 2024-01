Auftakt für die Speed-Rennen in Cortina: Die Startliste für die erste Abfahrt

An diesem Wochenende werden in Cortina d’Ampezzo drei Speed-Rennen ausgetragen, darunter zwei Abfahrten. Die Abfahrt am Freitag (Start 11:00) wird von der Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie eröffnet. Cornelia Hütter geht mit Startnummer 6 ins Rennen. Mikaela Shiffrin geht mit Nummer 8 ins Rennen, Mirjam Puchner ist mit der 13 am start, abgeschlossen wird die Topgruppe von der Lokalmatadorin Sofia Goggia mit der 15.

Die weiteren Österreicherinnen sind: Stepahnie Venier mit Startnummer 18, Christina Ager 24, Christine Scheyer 29, Ariane Rädler 30, Nadine Fest 32 , Sabrina Maier 35, Michelle Niederwieser 38 , Michaela Heider 45, und mit der 53 Ricarda Haaser.

(Bild: GEPA)