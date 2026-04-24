Auftakt in die 29. Runde: Blau-Weiß Linz gegen SCR Altach heute live auf Sky

Den Auftakt am Freitag bestreiten Blau-Weiß Linz und SCR Altach – live auf Sky Sport Austria 1

Der Sky-Experte am Freitag: Peter Pacult

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Den 29. Spieltag eröffnen am Freitag Blau-Weiß Linz und SCR Altach. Die Oberösterreicher gewannen am Dienstag mit 3:0 gegen Wolfsberg und konnten so den Abstiegsplatz verlassen. Nun empfangen sie zuhause den SCR Altach. Die Vorarlberger kamen zuhause gegen WSG Tirol nicht über ein torloses Remis hinaus. Fans sehen die Partie ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Das komplette Programm der 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga gibt’s HIER!

Die Partie am Freitagabend wird von Moderatorin Kimberly Bundinsky und Sky-Experte Peter Pacult begleitet.

Die 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Freitag, 24. April 2026

19:00 Uhr

FC Blau-Weiß Linz – SCR Altach live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Kimberly Budinsky

Sky-Experte: Peter Pacult

Bild: GEPA