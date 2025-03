Der Auftakt in Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga heute live und exklusiv auf Sky Sport Austria

Der Hit Rapid gegen Salzburg am Sonntag ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Zuvor in der Meistergruppe die Spiele WAC – Sturm Graz und Blau-Weiß Linz – Austria Wien

Die Sky-Experten am Sonntag: Hans Krankl aus dem Stadion in Hütteldorf und Andreas Herzog aus dem Studio

Der Grunddurchgang der ADMIRAL Bundesliga ist beendet, die Punkte sind geteilt. Jetzt beginnt die heiße Phase so richtig, das Rennen um die Meisterschaft nimmt Fahrt auf und auch der Abstiegskampf gewinnt an Tempo. Wem gelingt der perfekte Start in den Finaldurchgang, welches Team lässt gleich zu Beginn Punkte liegen? Mit Sky sind Fans wie gewohnt bei allen Spielen am Wochenende live dabei, wenn sich Österreichs beste Teams gegenüberstehen.

Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga: Der Kracher Rapid gegen Salzburg heute live & exklusiv bei Sky

Nach der Last-Minute-Qualifikation für die Top sechs empfängt der SK Rapid in der ersten Runde nach der Punkteteilung Red Bull Salzburg. Die Hütteldorfer konnten das erste Saisonduell gegen die Mozartstädter für sich entscheiden, das zweite Aufeinandertreffen ging unentschieden aus. Die Bullen befinden sich allerdings aktuell in guter Form und stehen auf dem dritten Tabellenplatz. Wer kann diesmal Punkte mitnehmen? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Zuvor reist Tabellenführer Sturm Graz nach Kärnten zum WAC. Die Wolfsberger sind durch die Niederlage am letzten Spieltag des Grunddurchgangs gegen Salzburg auf Platz vier gerutscht, während Sturm den LASK endgültig in die Qualifikationsgruppe schickte. Die ersten beiden Saisonduelle konnten die Lavanttaler mit jeweils 3:0 für sich entscheiden. Gelingt den Blackies diesmal die Revanche? Dieses Spiel sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Austria will Erfolgslauf fortsetzen – Das Duell gegen Blau-Weiß heute live & exklusiv auf Sky

Im dritten Spiel am Sonntag trifft das Überraschungsteam des Grunddurchgangs, Blau-Weiß Linz, auf die Wiener Austria. Die Linzer konnten sich mit einem 4:1 Erfolg über Hartberg sensationell für die Meistergruppe qualifizieren und wollen jetzt ihrer Rolle als Favoritenschreck gerecht werden. Die Veilchen hingegen wollen mit einem vollen Erfolg weiter an Sturm dranbleiben. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen.

Ab 14:00 Uhr stimmt Moderator Marko Stankovic gemeinsam mit Sky Experte Andreas Herzog die Zuseher:innen auf den ersten Spieltag in der Meistergruppe ein. Sky Experte Hans Krankl begrüßt die Zuseher:innen aus dem Stadion in Hütteldorf. Die Einzelvorläufe für die Spiele am frühen Nachmittag starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzelfeeds. Außerdem können sich Fans auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen. Ab 16:30 Uhr steht das Match Rapid gegen Salzburg im Fokus der Berichterstattung.

Die 23. Runde der ADMIRAL Bundesliga heute live bei Sky

Sonntag, 30. März 2025

14:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:20 Uhr

RZ Pellets WAC – SK Puntigamer Sturm Graz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Blau-Weiß Linz – FK Austria Wien live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

SK Rapid – FC Red Bull Salzburg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Marko Stankovic

Sky-Experte (Stadion): Hans Krankl

Sky-Experte (Studio): Andreas Herzog

Bild: GEPA