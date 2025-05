Auftakt ins Europacup-Playoff: LASK gegen Hartberg live auf Sky

Das Europacup-Playoff-Halbfinale zwischen in der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky Sport Austria

Das Duell um den Finaleinzug am Montag ab 18:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderatorin Kimberly Budinsky begrüßt die Zuschauer:innen gemeinsam mit Sky Experte Thomas Silberberger live aus Linz

Sky zeigt die beiden Playoff-Finalspiele zwischen dem Sieger dieses Duells und dem SK Rapid ebenfalls live & exklusiv

Streame die ADMIRAL Bundesliga live mit Sky X!

Im Halbfinale des Europacup-Playoffs der ADMIRAL Bundesliga kämpfen der LASK und der TSV Hartberg darum, den Traum von Europa noch am Leben zu erhalten. Mit Sky sehen Fans das Duell am Montag live & exklusiv.

Nach der enttäuschenden Saison in der ADMIRAL Bundesliga und der UEFA Conference League möchte der LASK für die kommende Spielzeit erneut den Einzug in die UEFA Conference Qualifikation schaffen. Dafür müssen die Linzer im Halbfinale des Europacup-Play-offs den TSV Hartberg überwinden, der nach der Niederlage im Play-off-Finale des letzten Jahres ebenfalls wieder nach Europa greift. Moderatorin Kimberly Budinsky und Sky-Experte Thomas Silberberger begrüßen die Zuschauer:innen ab 18:30 Uhr live & exklusiv aus dem Stadion in Linz.

Der Sieger dieses Duells trifft dann im Finale des Europacup-Playoffs auf den SK Rapid. Mit Sky sehen Fans sowohl das Hin- als auch das Rückspiel des Finales live & exklusiv.

Das Europacup-Playoff der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky

Montag, 26. Mai 2025

18:30 Uhr

LASK – TSV Egger Glas Hartberg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Kimberly Budinsky

Sky-Experte: Thomas Silberberger

Donnerstag, 29. Mai 2025

16:30 Uhr

LASK/TSV Egger Glas Hartberg – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Sonntag, 1. Juni 2025

16:30 Uhr

SK Rapid – LASK/TSV Egger Glas Hartberg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Bild: GEPA