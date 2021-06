Auftakt-Niederlage für Rodionov in Halle

Stuttgart-Halbfinalist Jurij Rodionov ist am Dienstag beim Rasen-Tennisturnier in Halle (1,4 Mio. Euro) zum Auftakt ausgeschieden. Der 22-jährige Niederösterreicher hatte in der Vorwoche eine Hüftblessur erlitten und musste sich in einem Generationenduell dem Deutschen Philipp Kohlschreiber (37) nach 69 Minuten mit 4:6,3:6 geschlagen geben. Der zweifache Kitzbühel-Sieger, der auch in der Gamsstadt lebt, hatte zuletzt bei den French Open die dritte Runde erreicht.

Auch für die Nummer 1 des Turniers kam gleich im ersten Match das Aus. Der Weltranglisten-Dritte Daniil Medwedew (RUS) unterlag dem Deutschen Jan-Lennard Struff mit 6:7(6),3:6.

