Auftakt-Out gegen Qualifikanten! Djokovic in Rom früh gescheitert

Tennis-Altmeister Novak Djokovic ist sein verspäteter Einstieg in die Sandplatz-Saison missglückt.

Der 38-jährige Serbe unterlag in der zweiten Runde des Masters-1000-Turniers von Rom dem 18 Jahre jüngeren kroatischen Qualifikanten Dino Prizmic nach 2:15 Stunden 6:2,2:6,4:6. Djokovic hatte seit seiner Niederlage Anfang März im Achtelfinale von Indian Wells gegen den Briten Jack Draper pausiert, ließ die 1000er-Turniere in Miami, Monte Carlo und Madrid aus.

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„Er ist mein Idol. Es war heute definitiv ein großartiges Match von mir. Ich habe unglaublich gespielt“, sagte Prizmic. „Ich möchte einfach fokussiert bleiben und bereit sein für das nächste Spiel.“ Djokovic, 24-facher Gewinner von Grand-Slam-Turnieren und Finalist der heurigen Australian Open, reist so mit sehr wenig Spielpraxis zu den am 24. Mai beginnenden French Open. Vorstellbar ist, dass er wie in den vergangenen Jahren noch bei den Genf Open antritt. Da hat der „Djoker“ im Vorjahr seinen 100. ATP-Titel geholt.

Der 38-Jährige bestritt in der italienischen Hauptstadt sein Comeback. „Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich so schlecht gespielt habe“, sagte Djokovic, der sechs Mal in Rom triumphierte, nach der Partie: „Es war okay, es war am Ende ein guter Kampf, aber offensichtlich sehe ich, was mir fehlt. Ich bin einen halben Schritt zu spät, ich bin definitiv nicht da, wo ich sein möchte, um auf höchstem Niveau zu konkurrieren.“

Dabei hatte der Serbe zunächst alles im Griff. Trotz Schulterbandage dominierte er den ersten Satz, begünstigt durch 13 unerzwungene Fehler seines Gegners. Doch Prizmic steigerte sich deutlich, setzte Djokovic mit druckvollen Grundschlägen unter Druck und gewann zu Beginn des zweiten Durchgangs vier Spiele in Serie.

Der 20 Jahre alte Kroate, der mit einer Karriere-Bestplatzierung von Rang 79 nach Rom gereist war, bestätigte damit seinen Aufwärtstrend. Nach seinem Erfolg über den Weltranglistensechsten Ben Shelton in Madrid feierte Prizmic den bislang größten Sieg seiner Karriere.

Swiatek fightet sich gegen starke McNally durch

Nicht optimal lief es zuletzt auch nicht für Iga Swiatek, bzw. genauer für ihren Coach Francisco Roig. Der frühere Trainer von Rafael Nadal und Emma Raducanu zog sich am vergangenen Samstag bei einem Promotion-Match auf Roms Piazza del Popolo einen Achillessehnenriss zu. Der Iberer ließ sich die Verletzung in Warschau behandeln und weilt nun wieder an Swiateks Seite.

Geschwächter Zverev schlägt Altmaier

Der körperlich geschwächte Tennisstar Alexander Zverev ist mühsam, aber erfolgreich in das Tennis-Masters in Rom gestartet. Gegen Daniel Altmaier setzte sich der Favorit mit 7:5, 6:3 durch. In der nächsten Runde trifft Zverev nun auf Alexander Blockx (Belgien). Lokalmatador und Angstgegner Jannik Sinner, der morgen auf ÖTV-Spieler Sebastian Ofner trifft (Samstag nicht vor 19:00 Uhr LIVE bei Sky!), könnte Zverev erst in einem möglichen Finale begegnen.

Als „ein schwieriges Match“ bezeichnete der 29-Jährige das Duell im Anschluss: „Körperlich war es ein bisschen anstrengend für mich. Ich fühle mich nicht besonders gut“. Später ergänzte er am Sky-Mikrofon: „Ich bin krank. Ich bin auch ein Mensch, der manchmal krank wird. Ich habe viel Tennis gespielt, mein Immunsystem ist wahrscheinlich ein bisschen runtergegangen. Nach dem Finale in Madrid hat sich mein Körper ein bisschen entspannt. Dann bin ich halt krank geworden, habe Fieber gehabt die letzten paar Nächte.“

Angeschlagener Zverev im Sky-Interview

Er sei „glücklich“, das Match überstanden zu haben, weil er wisse, dass er sich „übermorgen besser fühlen werde“. Damit das klappt sei nun so viel Entspannung wie möglich angesagt. Er wolle so viel schlafen wie möglich, sagte Zverev. Sein Kontrahent Altmaier habe „unglaublich gespielt“, fügte er an: „Ich denke, das war das Beste, was er je gespielt hat, besonders gegen mich. Ich bin definitiv glücklich mit dem Sieg.“

Zverev, in Abwesenheit von Carlos Alcaraz an Nummer zwei gesetzt, war gegen Altmaier nicht ohne Mühe. Im fünften direkten Duell fuhr er nach 1:45 Stunden mit dem vierten Matchball dennoch seinen vierten Sieg ein. Einzig in Acapulco hatte er 2024 gegen Altmaier verloren. In der übernächsten Runde winkt ihm dann das nächste deutsche Duell. Im Achtelfinale könnte Yannick Hanfmann warten, dazu muss Deutschlands derzeitige Nummer zwei allerdings zunächst den Italiener Luciano Darderi ausschalten und danach auch die dritte Runde überstehen.

(APA/SID/Red.)

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