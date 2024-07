Auftaktniederlage für Hörl/Horst in Wien

Österreichs Top-Beach-Volleyballer Julian Hörl/Alexander Horst haben ihr erstes Gruppenspiel beim Elite-16-Heimturnier am Wiener Heumarkt verloren. Das ÖVV-Duo unterlag Donnerstagmittag in einer bereits gut gefüllten Arena den favorisierten Niederländern Stefan Boermans/Yorick de Groot 0:2 (-15,-19). In der Abendsession treffen Hörl/Horst erneut auf ein „Oranje“-Team, nämlich auf Steven van de Velde/Matthew Immers (20.30 Uhr).

Die österreichischen Olympiastarter kamen nicht gut in die Partie und standen im ersten Satz gegen die Weltranglisten-Vierten auf verlorenem Posten. Den zweiten Durchgang gestalteten Hörl und Horst offen, vergaben aber eine Vier-Punkte-Führung, während Boermans/De Groot im Finish abgebrüht ihre Möglichkeiten verwerteten. „Wir haben unsere Chancen nicht genutzt“, meinte Horst selbstkritisch. „Wir werden schauen, dass wir es am Abend besser machen“, versprach Hörl.

Ebenfalls am Donnerstag noch im Einsatz sind Dorina und Ronja Klinger. Die Steirerinnen bestreiten am Nachmittag (16.00 Uhr) ihr drittes und entscheidendes Gruppenspiel gegen die Brasilianerinnen Agatha/Rebecca. Mit einem Sieg wären die Schwestern fix in der Zwischenrunde.

