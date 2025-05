Die beiden burgenländischen Teams haben im Halbfinale der Basketball-Superliga der Männer Auftaktsiege gefeiert.

Die Nord Dragonz gewannen am Donnerstag auswärts gegen die Swans Gmunden 91:78 (52:37), Titelverteidiger Oberwart bezwang die Traiskirchen Lions vor Heimpublikum 89:84 (49:28).

Die zweiten Spiele der Serien (best of five) gehen am Sonntag in Eisenstadt bzw. Traiskirchen in Szene.

(APA) / Bild: GEPA