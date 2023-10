Auftaktsiege für Swiatek und Gauff bei WTA Finals

Iga Swiatek und Coco Gauff sind am Montag mit Favoritensiegen in die WTA Finals der Tennisspielerinnen in Cancun gestartet.

Die als Nummer zwei gesetzte Polin Swiatek bezwang die tschechische Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova nach 2:5-Rückstand mit 7:6(3),6:0. US-Open-Gewinnerin Gauff fertigte die Tunesierin Ons Jabeur 6:0,6:1 ab. Für die 19-jährige US-Amerikanerin war es der 50. Sieg in dieser Saison. Am Mittwoch (Ortszeit) kommt es zum Duell zwischen Swiatek und Gauff.

(APA)/Bild: Imago