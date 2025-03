Auner holt WM-Silber im Parallel-Slalom im Engadin

Österreichs Alpinboarder haben einen Medaillen-Nuller in den Einzel-Bewerben bei den Weltmeisterschaften in der Schweiz vermieden. Arvid Auner gewann am Samstag im Slalom-Bewerb im Engadin die Silbermedaille. Der Steirer musste sich erst im Finale dem Bulgaren Terwel Samfirow geschlagen geben. Titelverteidiger Andreas Prommegger wurde undankbarer Vierter. Die rot-weiß-roten Frauen gingen leer aus, als beste ÖSV-Athletin wurde Claudia Riegler Sechste.

Auner schaffte mit zwei problemlosen Siegen den Sprung ins Halbfinale. Dort traf der 28-Jährige auf seinen Teamkollegen Prommegger, dem er vor zwei Jahren im WM-Finale unterlegen war. Auner nahm erfolgreich Revanche gegen den Salzburger, der am vorletzten Tor gleichauf liegend stürzte. Im Finale zog der PSL-Disziplinensieger im Weltcup aber erneut den Kürzeren und verlor gegen den 20-jährigen Junioren-Weltmeister Samfirow.

(APA) Foto: Imago