Aus der Champions League in die zweite Liga: So tickt KSC-Toptransfer Simic

Die Karriere von KSC-Neuzugang Roko Simic war dazu bestimmt, durch die Decke zu gehen.

Der Sohn von Kroatien-Legende Dario Simic war eines der größten Sturmtalente bei Red Bull Salzburg, feierte schon mit 18 Jahren sein Debüt in der Champions League, zwei Jahre später wurde er gegen Benfica Lissabon sogar zum Man of the Match gewählt.

„Das war eine große Erfahrung für mich. Ich bin als Spieler gewachsen. Nirgends ist der Druck größer als in der Champions League. Ich habe vor 80 Tausend Fans im Stadion gespielt. Das hat mir sehr viel Selbstvertrauen gegeben“, sagt der 21-Jährige im exklusiven Interview mit Sky Sport.

Eine Saison zum Vergessen

Heute sieht die Welt anders aus. Vor einem Jahr wechselte Simic nach Cardiff, wurde dann in die belgische Liga weiterverliehen. Ab dann ging alles schief. Fast die gesamte Saison war der talentierte Mittelstürmer verletzt. „Das war ein neues Umfeld für mich. Ich hatte keine Vorbereitung. Alles war neu für mich. Ich brauchte Zeit, mich zu entwickeln. Davor habe ich mich aber verletzt. Ich habe sehr viel Zeit verloren, um überhaupt herauszufinden, was für eine Verletzung ich habe“, so Simic.

Erst nach einem halben Jahr konnte Dr. Florian Pfab – ehemaliger Mannschaftsarzt von Eintracht Frankfurt, heute bei Brighton & Hove Albion – Licht ins Dunkel bringen. Simic: „Er hat mir dann geholfen und gesagt, es ist ein Nervenproblem. Nach einer Woche bei ihm habe ich die Verletzung dann nicht mehr gespürt.“ Eine Saison zum Vergessen, die den Stürmer im Nachhinein aber stärker gemacht hat. „Zum Beginn waren nur schlechte Gedanken in meinem Kopf. Ich wusste nicht, was passieren wird, ich konnte meinem Team nicht helfen“, sagt Simic am Sky Sport Mikrofon.

KSC wollte Simic bereits vor zwei Jahren

„Mit der Zeit habe ich gelernt zu entspannen und geduldig zu sein. Ich sehe die letzte Saison als eine, in der ich viel durchmachen musste und in der ich gelernt habe, mit schlechten Zeiten umzugehen. Das wird mir in der Zukunft noch viel helfen.“

Heute ist Roko Simic wieder beschwerdefrei. Beim Karlsruher SC will er seine Karriere wieder in Schwung bringen. Schon früher wollte der KSC den Kroaten in den Wildpark lotsen. „Co-Trainer Zlatan Bajramovic war schon vor zwei Jahren in Kroatien, um sich mit meinem Vater und mir zu treffen. Er wollte mich damals schon nach Karlsruhe holen, aber ich habe mich anders entschieden. Jetzt bin ich sehr froh hier zu sein. Das ist die beste Entscheidung für mich: Die letzten Stürmer haben hier alle getroffen. Wenn ich mein Bestes gebe, wird das bei mir auch kommen.“

Begeisterter Schachspieler

Dabei helfen soll ihm auch sein größtes Hobby. Abseits des Platzes ist Karlsruhes Neuzugang (Leihe mit Kaufoption) ein begeisterter Schachspieler. Noch heute spielt Simic fast jeden Tag online mit seiner Familie in Kroatien. „Es ist ein Strategiespiel. Da wird viel antizipiert“, sagt Simic. „Ich als Stürmer muss antizipieren, wo der Ball hin kommt und was die Verteidigung macht. In diesem Bereich bin ich sehr gut. Da hilft mir Schach auch beim Fußball.“

Neben der Leidenschaft zum Schach und zum Fußball hat Dario Simic seinem Sohn noch eine Liebe mit auf den Weg gegeben: Die zu seinem Ex-Verein. „Mein Traumklub ist AC Mailand. Eines Tages möchte ich dort spielen, aber aktuell denke ich nur an Karlsruhe. Mein Traum ist es, mit dem KSC in die Bundesliga aufzusteigen, um hier Geschichte zu schreiben. Der Verein hat schon sehr viel Geschichte und ich möchte selbst einen Teil dazu schreiben.“

Seinen Ehrgeiz hat Roko Simic nach seinem Seuchenjahr in Cardiff und Kortijk definitiv nicht verloren.

(Dennis Bayer) / Bild: Imago