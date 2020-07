Aus für CL-Rückspiel: Pavard fehlt Bayern wochenlang

via

via Sky Sport Austria

Weltmeister Benjamin Pavard fällt für die anstehende Champions League Partie gegen den FC Chelsea aus. Nach Sky Infos wird der Weltmeister mehrere Wochen pausieren müssen.

Zwar steht die genaue Diagnose noch aus, doch im positivsten Fall geht der Rekordmeister davon aus, dass der Rechtsverteidiger erst in drei Wochen zurück auf dem Platz sein kann. Der Abwehrspieler des FC Bayern verletzte sich am Sonntag beim ersten Mannschaftstraining.

Ein Einsatz gegen Chelsea am 8. August wäre damit ausgeschlossen. Sechs Tage später stünde im Falle einer Qualifikation das Viertelfinale gegen Neapel oder Barcelona an. Der Wettlauf mit der Zeit hat begonnen. Nach dem 3:0-Erfolg im Hinspiel in London stehen die Chancen des deutschen Rekordmeisters auf das Viertelfinale sehr gut.

Bild: Getty