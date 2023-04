Alexander Zverev hat zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit in Daniil Medvedev seinen Meister gefunden. Wie in Indian Wells lieferte der Deutsche auch in Monte Carlo eine ansprechende Leistung, verlor am Ende aber mit 6:3, 5:7 und 6:7 (7:9).

Zverev wettert gegen Medvedev: “Einer der unfairsten Spieler der Welt“

Bild: Imago