Aus & vorbei! Lakers verpassen nach siebter Pleite in Folge die Playoffs

Die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James haben nach der nächsten Niederlage keine Chance mehr auf die Playoffs in der NBA.

Der 17-malige Meister verlor ohne den verletzten James 110:121 gegen die Phoenix Suns und kassierte die siebte Niederlage in Folge.

Lakers schaffen es nicht einmal ins Playin-Turnier

Als Elfter in der Western Conference können die Lakers das Play-in-Turnier für den Kampf um die Playoffs in den drei noch ausstehenden Spielen nicht mehr erreichen und sind damit erstmals seit 2019 nicht in der Postseason dabei. James fehlte aufgrund einer Knöchelverletzung und musste die Pleite gegen Phoenix von der Seitenlinie aus verfolgen.

„Die Jungs haben bis zum Ende gekämpft, sagte Lakers-Coach Frank Vogel, dennoch seien „alle enttäuscht“. Russell Westbrook, mit 28 Punkten bester Werfer der Lakers, zeigte sich ebenfalls mit Blick auf die Saison unzufrieden: „Es ist nicht nur eine Sache. Es sind so viele verschiedene Dinge, die passiert sind, aber ich will nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen oder jemandem die Schuld geben.“

Magic können noch siegen

Den Wagner-Brüdern gelang mit Orlando Magic nach sechs Niederlagen in Folge wieder ein Erfolgserlebnis. Beim 120:115 gegen die Cleveland Cavaliers kam Moritz Wagner auf 15 Punkte und steuerte drei Rebounds und drei Assists bei. Sein jüngerer Bruder Franz, der im vergangenen Spiel verletzungsbedingt gefehlt hatte, musste nach rund sieben Minuten Einsatzzeit aufgrund eines verstauchten Knöchels vom Feld.

Ohne Dennis Schröder verlor West-Schlusslicht Houston Rockets mit 105:118 gegen die Brooklyn Nets.

