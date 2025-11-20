Auslosung: Das sind die Duelle in den WM-Playoffs

16 Teams spielen um die letzten vier europäischen Startplätze für die WM 2026 in Kanada, den USA und Mexiko, sechs Mannschaften kämpfen in den interkontinentalen Playoffs um weitere zwei Startplätze – diese Duelle ergab die Auslosung für die WM-Playoffs.

Österreich konnte sich am vergangenen Dienstag mit einem Remis gegen Bosnien-Herzegowina direkt für die WM qualifizieren.

Auslosung: Das sind die Spiele in den WM-Playoffs

Sowohl die interkontinentalen als auch die UEFA-Playoffs finden Ende März 2026 statt.

So laufen die WM-Playoffs ab

UEFA-Playoffs

Die 16 Teams in den UEFA-Playoffs wurden auf vier Lostöpfe verteilt. Den Mannschaften aus Topf 1 mit Italien, Dänemark, der Türkei und der Ukraine wird zunächst für ein Heimspiel im Halbfinale ein Gegner aus Topf 4 mit Rumänien, Schweden, Nordmazedonien und Nordirland zugelost. Die Vertreter aus Topf 2 mit Polen, Wales, Tschechien und der Slowakei haben gegen jene aus Topf 3 mit Irland, Albanien, Bosnien und Herzegowina sowie Kosovo ebenfalls im Halbfinale Heimrecht. Die jeweiligen Finals um die WM-Tickets werden auch ausgelost, das Heimrecht ist hier allerdings dem Zufall überlassen.

Interkontinentale Playoffs

Bei den interkontinentalen Playoffs sind die Demokratische Republik Kongo und Irak als bestplatzierte Teams der Weltrangliste bereits für eines der beiden Finals um die Fahrkarte zur Endrunde gesetzt. Bei der Auslosung wird festgelegt, welche der verbliebenen Mannschaften (Bolivien, Jamaika, Neukaledonien, Suriname) zunächst im Halbfinale aufeinander treffen und dann in einem der Endspiele auf eine der gesetzten Mannschaften träfe. Die interkontinentalen Duelle werden allesamt in Mexiko (Guadalajara und Monterrey) ausgetragen.

