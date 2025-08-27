Auslosung der Champions-League-Ligaphase LIVE: Alle Infos im Überblick

Auslosung: Am Donnerstag, 28. August, wird in Monaco die Ligaphase der Champions League 2025/26 ausgelost! Sky zeigt die Auslosung ab 18 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – mit Sky X live dabei sein!

Welche Teams sind dabei? Wann finden die ersten Spiele statt? Wir haben alle Infos.

Bald startet die Champions League in die neue Saison! Die Spielzeit 2025/2026 findet auch wie im Vorjahr im neuen Format mit 36 Mannschaften in der neuen Ligaphase statt. Jede Mannschaft spielt dabei gegen acht unterschiedliche Gegner. Die besten acht Teams ziehen direkt ins Achtelfinale ein, die Teams auf den Plätzen 9-24 in die Zwischenrunde. Die zwölf schlechtesten Teams scheiden aus.

Der Bewerb findet zum 34. Mal unter der Bezeichnung UEFA Champions League statt, inklusive des Vorgängerbewerbs ist es bereits die 71. Auflage. Während die Qualifikation schon seit Anfang Juli stattfindet, beginnt die Ligaphase am 16. September.

Champions League Auslosung – Übertragung im TV

Die Auslosung zur UEFA Champions League startet am Donnerstag, den 28. August um 18 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – mit Sky X seht ihr alle Auslosungen live!

Auslosung CL-Ligaphase: Alle Teams im Überblick

Zum zweiten Mal nehmen insgesamt 36 Teams an der Ligaphase teil. 29 von ihnen sind automatisch qualifiziert. Red Bull Salzburg und SK Sturm Graz sind in der Qualifikation gescheitert und werden in der Ligaphase der UEFA Europa League starten.

Welche Teams sind fix qualifiziert?

England: FC Liverpool, Arsenal FC, Manchester City, FC Chelsea, Tottenham Hotspur, Newcastle United

Spanien: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Athletic Club, CF Villarreal

Italien: SSC Napoli, Inter Mailand, Atalanta Bergamo, Juventus Turin

Deutschland: Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund

Frankreich: Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, AS Monaco

Niederlande: PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam

Portugal: Sporting CP

Belgien: Union Saint-Gilloise

Türkei: Galatasaray Istanbul

Tschechien: Slavia Prag

Griechenland: Olympiacos Piräus

Norwegen: Bodø/Glimt

Zypern: Pafos FC

Kasachstan: Kairat Almaty

CL-Auslosung: Die Lostöpfe im Überblick

Die genaue Zuteilung der Teams wird noch bekannt gegeben, allerdings stehen bereits einige Teams in den Lostöpfen fest:

Lostopf 1: PSG, FC Liverpool, FC Barcelona, FC Bayern,Dortmund, Real Madrid, Manchester City, Inter Mailand, FC Chelsea

Lostopf 2: Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Atletico Madrid, FC Villareal, FC Arsenal, Atalanta Bergamo, Juventus Turin

Lostopf 3: SSC Neapel, Olympique Marseille, Ajax Amsterdam, Olympiacos Piräus, Slavia Prag, Sporting Lissabon

Lostopf 4: Atheltic Bilbao, AS Monaco, Galatasaray Istanbul, Newcastle United, Union Saint-Gilloise, Pafos FC, Kairat Almaty

Auslosung Champions League Ligaphase: Der Modus

Im aktuellen CL-Format müssen für die 36 Teams jeweils acht verschiedene Gegner ausgelost werden. Insgesamt werden alle Mannschaften dabei in vier Lostöpfe unterteilt, die nach der Koeffizientenregel sortiert sind. Jeder Verein bekommt dann zwei Teams aus jedem Topf als Gegner mit je einem Heim- und Auswärtsspiel.

Während davor die CL-Gruppen manuell ausgelost wurden, kommt mittlerweile ein Computer bei der Ziehung zum Einsatz. Hintergrund dabei ist, dass man durch das aktuelle Format etwa 900 Kugeln benötigen würde, womit die Auslosung einige Stunden andauern würde. Mit dem Einsatz der künstlichen Intelligenz wird die Ziehung in etwa 35 Minuten andauern.

Das Endspiel findet am 30. Mai in der Puskas Arena in Budapest und damit zum ersten Mal in Ungarn statt. Neben dem prestigeträchtigsten Titel im europäischen Fußball erhält der Sieger zudem einen – sofern benötigten- Fixplatz für die CL-Saison 2026/27 sowie einen Startplatz im UEFA Supercup 2026.

Wann sind die Spiele der Champions League Ligaphase 2025/26?

1. Spieltag: 16.-18. September 2025

2. Spieltag: 30. September-1. Oktober 2025

3. Spieltag: 21./22. Oktober 2025

4. Spieltag: 4./5. November 2025

5. Spieltag: 25./26. November 2025

6. Spieltag: 9./10. Dezember 2025

7. Spieltag: 20./21. Januar 2026

8. Spieltag: 28. Januar 2026

Champions League 2025/26: Der Spielplan im Überblick

K.o.-Runden-Play-Offs: 17./18. und 24./25. Februar

Achtelfinale: 10./11. und 17./18. März

Viertelfinale: 07./08. und 14./15. April

Halbfinale: 28./29. April und 05./06. Mai

Finale: 30. Mai in Budapest

Wo steigt das Champions League Finale 2026?

Das Finale der CL-Saison 2025/26 findet in Budapest in der Puskas Arena statt.

Bild: Imago