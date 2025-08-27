Auslosung der Europa-League-Ligaphase LIVE: Alle Infos im Überblick

Am 29. August findet die Auslosung der Ligaphase der Europa League statt (ab 13 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – mit Sky X live dabei sein). Alle Informationen zur Übertragung, dem Ablauf und den Teams gibt’s in diesem Artikel.

Die Europa-League-Spielzeit 2025/2026 steht vor der Tür – erneut im neuen Format mit 36 Mannschaften.

Nach der Ligaphase, in der jede Mannschaft acht Spiele hat, geht es im Anschluss mit den Playoffs weiter – allerdings nicht für alle Teams. Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 8 qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale. Die Teams, die auf den Rängen 25 bis 36 stehen, verabschieden sich aus dem internationalen Geschäft und sind rausgeflogen. Im Anschluss treffen die Sieger der Playoffs auf die schon für das Achtelfinale gesetzten Teams.

Alle Infos zur Auslosung gibt es im folgenden Überblick.

Europa League: Wann ist die Auslosung für die Ligaphase?

Die Auslosung findet am Freitag, den 29. August 2025 um 13:00 Uhr im Grimaldi Forum in Monaco statt.

Europa-League-Auslosung 2025/2026: Übertragung

Die Auslosung läuft wie gewohnt auf Sky Sport Austria 1!

Europa League 2025/2026: So läuft die Auslosung ab

Die Gewinner aus den Playoffs bekommen einen von jeweils zwei möglichen Gegnern für das Achtelfinale zugelost. Beide möglichen Gegner stehen für alle Paarungen bereits fest.

Europa League 2025/2026: Die österreichischen Teams

Der SK Sturm Graz und FC Salzburg sind in dieser Saison mit dabei. Beide Teams sind in der Qualifikation zur Champions League angetreten, haben nach ihren Niederlagen gegen Bodö/Glimt bzw. Club Brügge den Sprung in die Europa League gemacht.

Das ist dieses Jahr neu bei der Europa-League-Auslosung:

Die Neuheit in dieser Saison ist, dass die Auslosungen der Ligaphase der UEFA Europa League und der UEFA Conference League zum ersten Mal in einer einzigen besonderen Show zusammengefasst werden – live aus dem Grimaldi Forum in Monaco. Dadurch werden die Inhalte gestrafft und die Wirkung beider Auslosungen maximiert.

Die neu kombinierte Show der UEFA Europa League und der UEFA Conference League wird beiden Auslosungen mehr Aufmerksamkeit verschaffen und ein Freudenfest für die Teams sein, die danach streben, zwei der schönsten europäischen Trophäen zu gewinnen.

Die Show findet am Freitag, den 29. August ab 13 Uhr MEZ statt. Dann sind die Vereine und ihre Fans am Start, um zu erfahren, gegen wen sie in der zweiten Saison der spannenden neuen Ligaphase antreten werden.

Die beiden Auslosungen werden vollständig digital durchgeführt, wobei dieselbe digitale Technologie zum Einsatz kommt, die bereits im vergangenen Jahr für die sofortige Auslosung der Gegner verwendet wurde. Dies ermöglicht einen reibungslosen, effizienten und schnellen Auslosungsprozess.

Was ist also anders bei den Auslosungen der UEFA Europa League und der UEFA Conference League?

Nicht die Software: Es handelt sich um dieselbe, die bereits verwendet wird. Dank seiner Flexibilität kann das System entweder die Gegner für alle Teams nacheinander auslosen – wie in der UEFA Champions League – oder alle Paarungen mit einem einzigen Knopfdruck sofort auslosen. Letzteres wird bei der UEFA Europa League und der UEFA Conference League der Fall sein.

Was passiert dann?

Ein Event, zwei Auslosungen : Nach der Auslosung der UEFA Europa League folgt die Auslosung der UEFA Conference League. Beide Auslosungen finden im Rahmen derselben Zeremonie statt.

: Nach der Auslosung der UEFA Europa League folgt die Auslosung der UEFA Conference League. Beide Auslosungen finden im Rahmen derselben Zeremonie statt. Digitales Ziehungssystem : Auf der Bühne werden keine Kugeln verwendet. Der Losknopf wird zu Beginn beider Auslosungen einmal gedrückt, wodurch die zufällige Auswahl der Gegner aktiviert wird, einschließlich der Entscheidung, wer zu Hause und wer auswärts spielt.

: Auf der Bühne werden keine Kugeln verwendet. Der Losknopf wird zu Beginn beider Auslosungen einmal gedrückt, wodurch die zufällige Auswahl der Gegner aktiviert wird, einschließlich der Entscheidung, wer zu Hause und wer auswärts spielt. Bekanntgabe: Nachdem die Software die vollständige Auslosung durchgeführt hat, werden die Paarungen und die Heim- bzw. Auswärtsspiele nach und nach, Topf für Topf, beginnend mit Topf 1, bekannt gegeben, um die Spannung und Übersichtlichkeit für die Zuschauer zu gewährleisten.

Europa-League-Spielplan 2025/26: Road to Istanbul

Achtelfinale: 12. und 19. März 2025

12. und 19. März 2025 Viertelfinale: 9. und 16. April 2025

9. und 16. April 2025 Halbfinale: 30. April und 7. Mai 2025

30. April und 7. Mai 2025 Finale: 20. Mai 2026

Wann findet das UEFA Europa League Finale statt?

Das Finale der Europa-League-Saison 2025/26 findet in der kommenden Spielzeit im Besiktas Stadion in Istanbul statt.

(Red./UEFA.com)/Bild: Imago