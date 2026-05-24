Ausreißer-Sieg! Dversnes gewinnt Giro-Etappe in Mailand
Der Norweger Fredrik Dversnes hat am Sonntag im Sprint einer überraschend durchgekommenen Vierer-Ausreißergruppe die flachste Etappe des Giro d’Italia von Voghera nach Mailand (157 km) gewonnen.
Der 29-Jährige aus dem Uno-X-Team feierte vor den Italienern Mirco Maestri (Polti) und Martin Marcellusi (Bardiani) seinen bisher größten Erfolg. In der Gesamtwertung ist Felix Gall vor dem letzten Ruhetag hinter dem Topfavoriten Jonas Vingegaard und Afonso Eulalio weiterhin Dritter.
Die am Dienstag in der Schweiz beginnende Schlusswoche wartet mit vier Bergetappen auf. Den portugiesischen Außenseiter Eulalio sollte der dreimalige Etappenzweite Gall mit einer halben Minute Rückstand bei normalem Verlauf noch überholen können. Der zweimalige Tour-de-France-Sieger Vingegaard war bisher jedoch unantastbar und liegt bereits fast drei Minuten vor Gall.
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(APA)/Bild: Imago