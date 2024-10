Ausschlaggebend für Verbleib? Bayern-Star schwärmt von Kompany

Die Zukunft von Alphonso Davies beim FC Bayern gestaltet sich weiterhin offen. Zuletzt liebäugelte der Kanadier mit einem ablösefreien Abschied von der Isar. Doch sorgt Vincent Kompany für ein Umdenken bei Davies?

Geht er? Bleibt und verlängert er? Diese Fragen sind bei der Personalie Alphonso Davies nach wie vor offen. Der 23-Jährige könnte den deutschen Rekordmeister Stand jetzt nächsten Sommer ablösefrei verlassen.

Bringt Kompany Davies zum Umdenken?

Als Entscheidungshilfe in den Zukunftsplanungen könnte womöglich Bayern-Trainer Vincent Kompany fungieren. Denn der offensive Linksverteidiger hat jüngst in einem Interview mit The Athletic von Kompany in den höchsten Tönen geschwärmt.

Dabei lobte der Kanadas Nationalmannschaftskapitän insbesondere die Spielweise und das Auftreten des belgischen Übungsleiters: „Er ist ein brillanter Typ. Die Art und Weise, wie wir jetzt spielen, ist sehr intensiv. Er wählt die beste Mannschaft und die besten Spieler aus, die er in die Mannschaft einbaut und die gut trainieren. Nichts ist garantiert. Die Art und Weise, wie er mit der Mannschaft spricht, ist höflich, aber bestimmt. Er hat Ideen und wir setzen sie gut um.“

Kompany gilt als Fan von Davies, der in sieben der ersten neun Pflichtspiele von Beginn an auflief. Eine Entscheidung bezüglich seiner Zukunft steht aber weiter aus. „Er soll jetzt erst einmal gut Fußball spielen. Wir wissen, wie gut er ist. Er trainiert gut, ist fit. Das ist wichtig“, sagte Sportdirektor Christoph Freund zuletzt exklusiv gegenüber skysport.de.

(skysport.de)/beitragsbild: Imago