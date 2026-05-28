Ausständige Prämien: Fußballer-Gewerkschaft klagt WAC

Die Fußballer-Gewerkschaft VdF hat rechtliche Schritte gegen den Bundesligisten WAC angekündigt.

Laut VdF warten acht Akteure noch auf ihre Prämien für den Cupsieg 2025. „Wir werden jetzt rechtliche Schritte einleiten. Es ist ein Präzedenzfall – wir hatten so etwas noch nie, dass etwas vereinbart und dann nicht eingehalten wurde“, sagte VdF-Chef Gernot Baumgartner der Kronenzeitung. Diese will wissen, dass auch Ex-Trainer Dietmar Kühbauer unter den Betroffenen ist.

Drei Ultimaten seitens der Gewerkschaft seien verstrichen. Dabei handelt es sich laut Baumgartner „wirklich nicht um Unsummen für einen Fußballklub – es sind niedrige vierstellige Beträge pro Spieler“. Der WAC war für eine Stellungnahme vorerst nicht erreichbar.

(APA) / Bild: GEPA