Australian-Open-Siegerin Rybakina und Swiatek in Doha out

Tennis-Australian-Open-Siegerin Jelena Rybakina und die topgesetzte Iga Swiatek haben am Donnerstag beim WTA-1000-Turnier in Doha bereits im Viertelfinale verloren.

Die 26-jährige Kasachin, die nach ihrem Melbourne-Triumph von einer Verkühlung zurückgeworfen wurde, musste sich Kanadas starkem Teenager Victoria Mboko nach einem Krimi 5:7,6:4,4:6 geschlagen geben.

Und auch Swiatek zog gegen die Griechin Maria Sakkari beim 6:2,4:6,5:7 den Kürzeren.

(APA)/Bild: Imago