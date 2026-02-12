Australian-Open-Siegerin Rybakina und Swiatek in Doha out
Tennis-Australian-Open-Siegerin Jelena Rybakina und die topgesetzte Iga Swiatek haben am Donnerstag beim WTA-1000-Turnier in Doha bereits im Viertelfinale verloren.
Die 26-jährige Kasachin, die nach ihrem Melbourne-Triumph von einer Verkühlung zurückgeworfen wurde, musste sich Kanadas starkem Teenager Victoria Mboko nach einem Krimi 5:7,6:4,4:6 geschlagen geben.
Und auch Swiatek zog gegen die Griechin Maria Sakkari beim 6:2,4:6,5:7 den Kürzeren.
(APA)/Bild: Imago