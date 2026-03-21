Australier McEvoy unterbietet 50-m-Kraul-Weltrekord aus 2009

Der australische Schwimm-Olympiasieger Cameron McEvoy hat am Freitag bei den China Open in Shenzhen den mehr als 16 Jahre alten Weltrekord über 50 m Kraul verbessert.

Der 31-Jährige benötigte über die Sprintstrecke 20,88 Sek. Damit war er um drei Hundertstel schneller als Cesar Cielo. Der Brasilianer hatte seine Bestmarke im November 2009 in einem der damals noch erlaubten Ganzkörperanzüge erzielt. McEvoy gewann das Rennen mit 0,69 Sek. bzw. fast einer Körperlänge Vorsprung.

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