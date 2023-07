Austria beendet internationale Siegesflaute: „Eine richtig schwere Geburt“

Die Erleichterung nach dem späten 1:0 über FK Borac Banja Luka war den Spielern der Wiener Austria deutlich anzusehen. Schließlich fand durch diesen Erfolg im Hinspiel der 2. Qualifikationsrunde zur Conference League eine lange internationale Negativserie der Veilchen ein Ende.

Von den letzten 14 Europacupspielen hatten die Favoritener kein einziges gewonnen, der letzte Heimsieg ist gar sieben Jahre her. „Das war eine richtige schwere Geburt“, meinte Reinhold Ranftl.

Bis zur 94. Minute mussten die Fans der Violetten zittern, dann war die Lebensversicherung der Austria, Goalgetter Haris Tabakovic, zur Stelle und erledigte seinen Job. „Es war nicht einfach, weil die sehr tief standen“, erklärte der Torschütze nach der Partie.

Zuvor waren die Gastgeber in der Wiener Generali-Arena zwei Halbzeiten lang erfolglos gegen die geschickt verteidigenden Bosnier angelaufen. „Wir hatten es vor dem Spiel angesprochen, dass wir die Ruhe bewahren müssen wenn wir nicht sofort das Tor machen. Das ist uns gelungen“, freute sich Tabakovic.

Unter Trainer Michael Wimmer ist damit gelungen, dass man bei der Austria nicht mehr bis zum 18. August 2016 zurückblättern muss, um auf den letzten Heimerfolg im Europacup (ein 2:1 gegen Rosenborg im Happel-Stadion) zu stoßen. Der letzte Triumph am Verteilerkreis vor dem Stadion-Umbau datierte gar vom 30. Juli 2013 (1:0 gegen Hafnarfjördur). Diese Durststrecken sind nun vorbei.

Coach Wimmer: „Im Rückspiel auf Sieg spielen“

Wimmer freute sich über das „dominante Spiel von meiner Mannschaft“, vermisste allerdings die Zielstrebigkeit und Präzision im letzten Drittel. Der 43-jährige Deutsche erklärte dies aber auch mit dem Umstand, dass die Saison gerade erst begonnen hat. „Daran müssen wir noch arbeiten, dass wir in der Box richtig positioniert sind.“ Insgesamt sei es ein „verdienter Sieg“ gewesen, „aber im Rückspiel ist alles offen, wir wollen da auch auf Sieg spielen“.

Dieses findet kommenden Donnerstag (20.30 Uhr) in Banja Luka statt. Ranftl, der derzeit wegen eines doppelten Knochenbruches in der linken Hand mit einer Gipsschiene spielt, ortete eine „super Ausgangslage, weil nun müssen sie auch ein bissl was machen fürs Spiel, vielleicht kriegen wir dadurch mehr Räume.“

Davon soll auch Goalgetter Tabakovic profitieren, so er der Austria nicht doch noch abhanden kommt. Ob er Sonntag gegen Sturm Graz und danach in Bosnien noch violett trägt? „Stand jetzt ja, ich habe nichts anderes geplant.“

(APA)/Bild: GEPA