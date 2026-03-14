Austria-Frauen besiegen Red Bull Salzburg auswärts knapp

Die Frauen der Wiener Austria ziehen in der Fußball-Bundesliga weiter unbeirrt ganz oben ihre Kreise.

Die „Veilchen“ gewannen nach der Länderspielpause am Samstag ihre Auswärtspartie bei Red Bull Salzburg 1:0, Lena Triendl schoss die Gäste zum Sieg (39.). In 15 Spielen hält die Austria bei 14 Siegen und einem Remis, in der Tabelle hat das Team von Coach Stefan Kenesei momentan neun Zähler Vorsprung auf St. Pölten. Die Niederösterreicherinnen sind eine Partie im Rückstand.

Sturm Graz siegte beim USV Neulengbach spät 1:0, der Viertplatzierte hat – sechs Zähler vor dem Fünften aus Salzburg – sehr gute Chancen auf das Meister-Play-off. Die LASK-Frauen gewannen bei Schlusslicht Südburgenland/Hartberg 1:0, sind aber raus aus dem Rennen um die Top 4.

(APA)

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