Austria-Frauen besiegen St. Pölten auch im Cup

Die Fußballerinnen der Wiener Austria haben ihre aktuelle Spitzenposition mit dem Cup-Achtelfinalsieg gegen St. Pölten untermauert.

Die in der Bundesliga noch makellosen Wienerinnen gewannen am Samstag beim Serienmeister und -Pokalsieger verdient 2:1 (1:1). St. Pölten kassierte damit die erste Cup-Niederlage seit März 2012. Auch das erste Saisonduell in der Liga im September hatte die Austria auswärts gewonnen. Das Cup-Finale der Vorsaison war noch 2:1 an St. Pölten gegangen.

Die Gastgeberinnen schrammten unmittelbar nach dem Anstoß mit einem Stangentreffer und einem vergebenen Nachschuss knapp an der Führung vorbei. Acht Minuten später stand es aber 1:0 für die Austria. Die später verletzt ausgewechselte Elisa Pfattner verwertete einen idealen Stanglpass von Louise Schöffel aus kurzer Distanz. Der Ausgleich fiel in der 33. Minute nach einem Foul an Carina Brunold aus einem Elfmeter. Den Strafstoß verwandelte SKN-Kapitänin Jennifer Klein souverän.

Weniger als eine Minute nach der Pause gingen die Wienerinnen wieder in Führung. Lotta Cordes köpfelte eine ideale Flanke zum 2:1 ins Netz. Kurz darauf verhinderte Klein mit einer Abwehr auf der Linie das 3:1. Die Gäste blieben auch danach am Drücker, die Vorentscheidung blieb aber aus. In der 70. Minute musste Austria-Torschützin Pfattner verletzt ausgewechselt werden, die Südtirolerin hatte sich das Knie verdreht. Der dritte Treffer der Elf von Trainer Stefan Kenesei lag danach erneut mehrfach in der Luft, das Heimteam von Neotrainer Laurent Fassotte blieb nach der Pause hingegen über weite Strecken völlig harmlos. Die anderen Achtelfinalspiele werden vom 14. bis 16. November ausgetragen.

(APA)

Bild: GEPA