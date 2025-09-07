Austria-Frauen holen Derbysieg gegen Vienna

Die Frauen der Wiener Austria haben das Wiener Derby in der Fußball-Bundesliga gegen die Vienna für sich entschieden.

Die Violetten gewannen am Sonntag das Heimspiel in der Generali-Arena klar mit 3:0 (1:0). Maria Agerholm mit einem frühen Treffer in der 3. Minute sowie die für die Dänin eingewechselte Lena Triendl (74./84.) erzielten die Tore für das Team aus Favoriten. Die Vienna hatte über 90 Minuten nichts entgegenzusetzen und kassierte die zweite Niederlage in Folge.

Die Austria ist weiter ungeschlagen, hat nach drei Spielen nun ebenso viele Siege auf dem Konto und liegt in der Tabelle nach Verlustpunkten gemeinsam mit Titelverteidiger SKN St. Pölten auf Platz eins. Die Vienna nimmt den achten Platz ein.

(APA)

Bild: GEPA