Austria-Frauen setzen Siegeszug fort

10. Spiel, 10. Sieg: Die Wiener Austria ist in der Frauen-Bundesliga weiter ohne Punktverlust.

Der Achtelfinalist des Women’s Europa Cup fuhr am Sonntag beim ersten Auftritt in der Rückrunde des Grunddurchganges gegen SCR Altach einen 2:0-Erfolg ein. Yvonne Weilharter (5.) und Modesta Uka (42.) schossen dabei in der Generali Arena die Tore. Verfolger SKN St. Pölten liegt nach einem 5:0 bei der schwächelnden Vienna weiter fünf Zähler dahinter auf Platz zwei.

Für den unter der Woche bei Champions-League-Rekordsieger Olympique Lyon mit 0:3 unterlegenen Titelverteidiger scorten Carina Brunold (6., 93.), Kess Elmore (20., 64.) und Amelie Woelki (82.). Nach der Länderspielpause wartet auf die Niederösterreicherinnen am 1. November ein Heimspiel gegen Sturm Graz, die Wienerinnen haben tags darauf den LASK zu Gast.

(APA)

Bild: GEPA