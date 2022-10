Austria-Gegner Lech Posen torlos bei Cracovia

via

via Sky Sport Austria

Lech Posen reist mit einem Remis in der polnischen Fußball-Meisterschaft nach Wien zum Auswärtsspiel am kommenden Donnerstag (ab 18 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) in der Conference League gegen die Austria.

Am Sonntag kam die auf Rang sieben in der Extraklasa liegenden Mannschaft von Trainer John van den Brom bei Cracovia Krakau zu einem 0:0. Lech dürfte ein Unentschieden gegen die „Veilchen“ zum Weiterkommen im Europacup reichen.

(APA)

