Austria gewinnt Testspiel gegen GAK – Hartberg & WSG feiern Kantersiege

Die TSV Hartberg & die WSG Tirol haben sich kurz vor dem Frühjahrsstart der ADMIRAL Bundesliga noch einmal eindrucksvoll warmgeschossen. Austria Wien überzeugte im Testspiel gegen den Ligakonkurrenten GAK.

Die Mannschaft von Manfred Schmid feierte am Samstag im letzten Testspiel der Wintervorbereitung einen klaren 7:0-Erfolg gegen den SV Lafnitz.

Tobias Kainz eröffnete den Torreigen bereits in der 3. Spielminute. Elias Havel glänzte mit einem Hattrick (10., 50., 63.), Marco Hoffmann steuerte einen Doppelpack bei (21., 33.). Lukas Fridrikas sorgte in der 78. Minute für den Schlusspunkt. Somit bleiben die Hartberger auch im vierten Testspiel der Wintervorbereitung siegreich.

Auch die WSG Tirol konnte sich gegen Zweitligist Austria Lustenau souverän mit 6:0 durchsetzen. Die Treffer für die Tiroler erzielten Jamie Lawrence (2x), Nikolai Baden Frederiksen, Ademola Ola-Adebomi und Lukas Hinterseer, zudem steuerten die Lustenauer ein Eigentor bei.

Die Wiener Austria hat im letzten Test vor dem Frühjahrsstart nochmal Selbstvertrauen getankt. Die Veilchen gewannen gegen den GAK dank eines schnellen Doppelschlags von Manfred Fischer (37. Minute) und Johannes Eggestein (39.) mit 2:0

Foto: GEPA